Pour ce qui est de la voiture du DG qui coûterait 85 millions, il soutient que c’est normal qu’il ait un véhicule de fonction. Non sans préciser que c’est au Conseil d’administration de se prononcer sur le prix. Ce dernier qui était l’invité de RFM matin n’a pas manqué de signaler qu’il n’est pas du côté du DG de DDD mais de celui qui travaille pour l’intérêt de l’entreprise : » Nous sommes avec un DG qui travaille pour l’intérêt des travailleurs et de l’entreprise. En tant que travailleurs, notre souhait est qu’au niveau de l’entreprise, le travail se passe comme il se doit. Et le nouveau DG est sur la bonne voie », rappelle-t-il. « Nous avons besoin de 310 bus par jour et avec Me Moussa Diop, on peinait à avoir 110 ou 120 bus mais depuis que son successeur est là, nous parvenons à avoir plus de 200 bus par jour ». « Nous avons besoin de bus qui répondent aux normes et avec une bonne maintenance pour qu’ils puissent exploiter le réseau ». insiste-t-il. Toujours dans ses explications, M. Gaye botte en touche les accusations de Me Moussa Diop sur le nombre de conseillers du DG de DDD : » on nous a présenté 3 conseillers et pour ce qui concerne les marabouts, nous allons vérifier », promet-t-il avant de plaider pour que les syndicalistes puissent siéger au niveau du Conseil d’administration pour qu’ils puissent donner le avis sur la gestion de l’entreprise.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy