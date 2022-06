Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur souligne que ‘’cet instrument juridique, également appelé Convention Apostille, s’applique uniquement aux +actes publics+ et exemptera désormais nos compatriotes de la longue procédure de légalisation et d’authentification de leurs documents administratifs à faire valoir auprès des cent vingt et un (121) États Parties à ladite Convention’’.

