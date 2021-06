« Et il y aura beaucoup d’excitation avec l’ajout de la puissance ouest-africaine du Sénégal sur le terrain cette année alors qu’ils feront une apparition dans ce qui est un tournoi historique pour Cosafa », a déclaré Cosafa dans un communiqué. « Le Sénégal est l’équipe la mieux classée en Afrique et occupe le numéro 22 mondial et fera ses débuts dans la compétition Cosafa. Les nations invitées de l’extérieur de la région ont, au fil des ans, fourni d’excellents divertissements et un contraste de styles qui rend le visionnement fascinant. Aucun participant invité n’a remporté la Coupe Cosafa auparavant, mais le Sénégal, champion en titre de la Wafu Cup of Nations, pourrait avoir envie de marquer l’histoire en Afrique australe. La Zambie est championne en titre après avoir remporté son cinquième titre Cosafa en 2019 pour se rapprocher du Zimbabwe qui détient le record après l’avoir remporté six fois. La Cosafa Cup de cette année a un nouveau format et jusqu’à présent, 11 équipes ont confirmé leur participation car Madagascar et Maurice ne se sont pas encore engagés à participer. Mais l’instance dirigeante du football régional a déclaré que « la 12e équipe sera confirmée dans les prochains jours avec un certain nombre de parties intéressées ». « La compétition adoptera un nouveau format pour 2021 avec les 12 équipes réparties en trois groupes contenant chacun quatre équipes. Cela garantit que chaque équipe jouera un minimum de trois matches », a déclaré Cosafa. « La meilleure équipe de chaque poule, ainsi que le meilleur deuxième, se qualifieront pour les demi-finales. Il n’y aura pas de compétition de plaques. L’Ouganda était des participants invités à la dernière édition de Cosafa. La compétition du mois prochain verra certaines équipes l’utiliser pour se préparer aux éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA de septembre, comme le Zimbabwe l’a fait en 2019 pour se préparer à la finale de l’Afrique des nations. Sport News 24

