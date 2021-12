Pour l’heure, nous n’en savons pas encore plus. L’indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG) est un outil qui mesure et suit annuellement les performances de gouvernance dans 54 pays africains. Le cadre comprend quatre catégories : sécurité et État de droit, participation et droits de l’Homme, opportunités économiques durables et développement humain. La Fondation Mo Ibrahim fondée en 2006 axe ses activités sur le rôle essentiel du leadership politique et de la gouvernance publique en Afrique. Elle proposant des outils visant à améliorer le leadership et la gouvernance. La Fondation a pour objectif de susciter un changement positif sur le continent.

