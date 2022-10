ADVERTISEMENT

La politique c’est d’abord cette notion d’espérance. Un leader politique est avant tout un responsable avec un parcours connu et reconnu. Une personnalité qui est capable de donner de l’espoir à son peuple, d’unifier sa nation autour d’un pacte républicain dont le but ultime demeure l’amélioration des conditions de vie des uns et des autres.

Un responsable qui appelle et fédère pour le « Vivre ensemble » dans l’intérêt de la nation. Et nul n’ignore que la prospérité africaine, sera réalité demain à condition que les dirigeants actuels et surtout ceux qui aspirent à diriger un jour, acceptent dès maintenant de miser sur une jeunesse républicaine innovatrice, compétente et ambitieuse. Aujourd’hui, ce n’est plus hier mes chers « Patriotes » quand la jeunesse se battait pour les indépendances. Vous oubliez que nous sommes au 21eme siècle, et que notre jeunesse se bat pour une culture démocratique, une culture citoyenne d’une part et une Afrique unifiée autour des concepts d’intégration d’autre part. Voilà le combat de Monsieur Macky SALL, Président du Sénégal et l’U. A. sur les tribunes des grandes nations de ce monde.Car cette Jeunesse Républicaine est composé d’humaniste dont le combat repose: sur l’ouverture, la solidarité, l’Inter culturalisme, le lien intergénérationnel et sur une synergie générationnelle permettant de proposer à l’ensemble de la société des valeurs politiques pragmatiques et progressistes. La jeunesse « Y’en a marre en 2012 » par exemple mais qui a été inféodée et détournée consciemment de sa ligne de conduite, au point d’être méconnaissable aujourd’hui dans son combat pour le peuple. Mais que proposent les « Patriotes » à cette vaillante Jeunesse Républicaine ? Un recul en arrière de plus de soixante (60) ans, comme à l’aube des combats pour la libération de l’Afrique. Est ce là une meilleure manière de saluer l’engagement et le patriotisme de nos illustres combattants pour l’indépendance du Sénégal : Blaise DIAGNE, Ngalandou DIOUF, Lamine GUEYE, SENGHOR , Mamadou DIA, Majmouth DIOP, Amath DANSOKHO, Abdoulaye WADE et tant d’autres …..Mbaye Jacques DIOP et les porteurs de pancartes en 1958 à la place Protêt. Le comble, tous ces soit disant responsables de je ne sais quoi, et qui appellent à un Sénégal en autarcie, sont nés après l’indépendance de la république du Sénégal. C’est le Sénégal indépendant qui les a vu naître, qui les a éduqués, soignés, protégés, enseignés et a produit des lois et règlements, qui font d’eux aujourd’hui ce qu’ils prétendent être. C’est à dire des hommes politiques qui revendiquent la capacité et le droit de gérer notre Cité. Pourtant à longueur de journée ils ne cessent de fouler au pied tous ces principes démocratiques qui justement leur garantissent et protègent sur d’éventuels manquements de l’État. Pire, ils enseignent à leur jeunesse inconsciente, une forme d’agressivité qui n’épargne même pas les valeurs d’un semblant Vivre Ensemble. Agressivité dans le discours, dans le comportement, dans l’argumentaire, dans le débat quel qu’il soit, dans le vécu au quotidien envers l’autre. Ostracisme, pour ne pas dire Impérialisme, voilà l’Orientation politique des « Patriotes » pour la Nation sénégalaise. Guy Marius SAGNA et compagnie, vous voulez une autre indépendance pour le Sénégal dites vous ? Alors commencez « par dé-franciser » votre patronyme d’abord. On verra ensuite. Et vous autres « Patriotes » ne communiquez plus par « ORANGE, EXPRESSO , TIGO, FREE.» Retrouvez les Tambours et Tam-tam pour communiquer comme au temps du colonialisme et alors là, le peuple sénégalais vous croira forcément. Vous voulez changer notre Jeunesse Républicaine, qui souhaite fédérer, organiser, structurer, former, tous les citoyens afin de mettre en place une dynamique générationnelle dont le but ultime est de créer l’idéal Républicain dans la conscience collective . Mais enfin quel genre de patriotes êtes vous ?

Alioune Ndao FALL

Chargé de la Diaspora Apr