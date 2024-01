Nul doute qu’il est convaincu d’avoir défait un président sortant qui, sans avoir renoncé, ne participera pas aux joutes électorales tout en s’érigeant entraîneur, arbitre et juge de la var. Il réussit la prouesse de démasquer une administration qui, par manque d’indépendance, porte entrave au droit fondamental, élimine des acteurs du jeu politique trop encombrants avant l’ouverture de la saison, et jette le discrédit sur la commission électorale sensée reposer sur des critères de neutralité et d’impartialité afin de garantir la régularité et l’intégralité du processus électoral. Enfin, il a permis de déceler les tares du dernier rempart pour la préservation de l’Etat de droit, d’une justice censée être rendue au nom du peuple.

