Chaque citoyen sénégalais devrait savoir que le destin de la Nation est au-dessus de nos éphémères existences. Notre responsabilité envers les générations futures est de leur léguer un État de droit avec des institutions fortes, symboles d’une démocratie de référence citée en exemple partout à travers le monde. Les hommes passent, les institutions demeurent. Quelque ambition personnelle qui soit ne mérite pas d’hypotéquer le sort de tout un peuple en effet. Les limites biologiques de notre pauvre existence nous rappellent combien la mort est un rendez-vous immuable, et ne serait-ce que pour cette raison notre conscience, juge de notre libre arbitre, devrait nous interpeler chaque jour sur notre rapport avec les valeurs et les vertus cardinales constitutives du comportement attendu de patriotes que nous devons tous être, de quelque bord politique que nous soyons, car chacun de nous répondra de ses actes à Dieu, même s’il échappe à la reddition des comptes devant le tribunal des hommes. Aucune ambition personnelle aussi élevée qu’elle soit ne peut être supérieure ou plus prioritaire que le destin du Sénégal, et d’ailleurs, elle ne peut, cette ambition, être concrétisée que par le choix du peuple sénégalais et encore faudrait-il pour cela que nous soyons dans un état démocratique et en paix pour être en mesure de le faire librement et sereinement ! Le Sénégal de tous pour tous est un voeu, sa réalisation est entre les mains de chacun d’entre nous. Vive le peuple sénégalais ! Cissé Kane NDAO

