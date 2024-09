XALIMANEWS- L’activiste et socio-anthropologue, Abdou Ndukur Ndao, n’est plus. Ses proches ont annoncé sa mort, ce vendredi après midi. L’historien, très actif sur les réseaux sociaux, serait décédé d’une crise cardiaque.

La rédaction de Xalima s’incline devant la mémoire de l’illustre disparu et présente ses condoléances à sa famille et à la grande famille des activistes et militants de la cause sociale.