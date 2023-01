Tous les débats, discours et commentaires sur le droit, la loi, la procédure et le déroulement du procès sont inutiles et relèvent d’une perte de temps. Tout est écrit à l’avance. A ce stade, le sort d’Ousmane SONKO ne dépend plus de la justice ou de la chambre criminelle, mais uniquement de la volonté du peuple sénégalais et de sa détermination.

