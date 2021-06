Concrètement, si l’on en croit le gouvernement soudanais, tout n’est plus qu’une question de « procédure » et trois anciens dirigeants sont concernés : l’ancien ministre Ahmed Haroun, d’abord, qui pourrait être envoyé avant fin juillet à La Haye pour rejoindre l’ancien commandant janjawid Ali Kushayb dans un procès en cours ; ensuite, l’ancien ministre Abdelrahim Mohamed Hussein. Et surtout l’ancien président Omar el-Béchir, déjà jugé, condamné et emprisonné pour des affaires de corruption au Soudan, et au sujet duquel le gouvernement de Khartoum avait déjà donné son accord pour un jugement par la CPI, l’année dernière, mais une fois les procédures locales épuisées.

