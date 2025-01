Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur annonce un préavis de grève pour…

XALIMANEWS: (APS) Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) va déposer un préavis de grève dès lundi, pour exiger les respect, de la part de l’Etat, des engagements pris pour reverser la moitié de la pension de réversion des enseignants décédés aux veufs et veuves, a déclaré, samedi, à Ziguinchor (sud), son secrétaire général national, David Célestin Faye.

« Depuis 2020, nous attendons que le gouvernement applique la loi disposant que la moitié de la pension de réversion doit être reversée aux veufs et veuves des enseignants. Un protocole d’accord a été signé en 2023, mais malgré son adoption en Conseil des ministres en février 2024, nous attendons toujours son décret d’application », a dénoncé David Célestin Faye, annonçant dans la foulée le dépôt »d’un préavis de grève, dès lundi pour exiger du gouvernement le respect de ce protocole d’accord ».

Le secrétaire général national du SAES était à Ziguinchor dans le cadre d’une tournée entamée depuis lundi dernier dans les universités du pays pour sensibiliser leurs militants à la base sur les problèmes de l’enseignement supérieur, dont notamment la question relative à la pension de réversion des veufs et veuves des enseignants décédés.

« Le SAES a accepté de cotiser davantage pour une meilleure retraite de ses membres. Et le code des pensions dit que quand un enseignant décède, on doit reverser la moitié de la pension aux ayants droit. Depuis 2020, nous attendons que cette loi soit respectée. Et depuis 2023, nous avons signé un protocole d’accord qui devrait être matérialisé. Et voilà plus de quarante semaines, nous attendons à ce que le gouvernement daigne sortir ce décret qui a été examiné et adopté en Conseil des ministres », a-t-il encore relevé.

« Depuis lors, nous attendons, nous allons déposer finalement un préavis de grève dès ce lundi pour que la justice soit rétablie pour les veufs et veuves des enseignants décédés », a-t-il annoncé.

David Célestin Faye a précisé que le SAES a interpelé plusieurs fois les autorités étatiques sur la nécessité d’apaiser le système en veillant au respect de ce droit que la loi leur confère.

« Tout a été fait. Et , malheureusement nous n’avons pas été entendus . À chaque fois il y avait des dilatoires . Le SAES a atteint ses limites. Et nous allons dès ce lundi déposer un préavis de grève et ensuite entamée la lutte », a-t-il encore souligné.

Selon lui, le SAES » a fait tout ce qu’il fallait ». »Il appartient donc, à l’État de prendre ses responsabilités et de reverser ces pensions puisque nous avons cotisé plus. Cette question est non négociable », a-t-il martelé, informant que le SAES a tenu 21 rencontres avec le gouvernement sur cette question.