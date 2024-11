Le témoignage de Dj Boub’s sur Pape Cheikh Diallo

XALIMANEWS- En pleine tournée médiatique pour promouvoir sa nouvelle marque, l’animateur Pape Cheikh Diallo multiplie les apparitions. Plus tôt dans la journée, il était l’invité de Dj Padros dans l’émission Nay Neex sur Emedia. Lors de l’émission, Dj Boubs a appelé en direct pour adresser un vibrant hommage à son « petit frère » :

Pape Cheikh est un animateur brillant, doté d’une grande expérience. Il a le style, la prestance et un véritable talent oratoire. À l’antenne, il rayonne de vitalité et transmet une joie contagieuse, que ce soit à la radio ou à la télévision, où il a également excellé. Je l’estime profondément. C’est moi qui suis allé le chercher pour l’amener à la TFM. Aujourd’hui, je suis fier de lui, de son parcours et de ses initiatives entrepreneuriales. Il a su revaloriser le métier d’animateur. »