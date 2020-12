Mon cousin et ami Idrissa Diallo, Maire de la commune de Dalifort, Ville de Pikine est le symbole du courage et de la détermination. Terrassé par la catastrophe du Joola, tous ses trois garçons partis, l’aîné surnommé Gaucher son ami, il se relève. Debout, il relève tout le monde, sa femme Ndeye Dramé. Puis deux jolies filles. Idrissa entre en politique devient Maire de Dalifort, puis député de la 12 eme législature. Réélu maire en 2014, il s’ occupe des inondations et obtient une victoire pour les populations. Vrai General de la lutte pour la dignité et la justice, Idrissa est un homme bon comme son père tonton Tijaan de Ziguinchor. Repose en paix. Qu’Allah l’accueille au paradis.

