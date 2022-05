Pour le moment, la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) n’a pas souhaité réagir à cette proposition du Mali et du Togo. Il est vrai que le médiateur mandaté par l’organisation ouest-africaine, le Nigérian Goodluck Jonathan, a multiplié les visites à Bamako ces derniers mois, sans succès. Il y a deux semaines, le Premier ministre malien, Choguel Maïga, annonçait même unilatéralement que la transition était prolongée de deux ans, dès à présent, et qu’il n’était plus envisageable de revoir cette durée à la baisse. La Cédéao, pour sa part, exige que des élections soient organisées d’ici à seize mois maximum. Et impose depuis bientôt quatre mois des sanctions économiques et financières au Mali, pour tenter de faire plier Bamako.

