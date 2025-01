Le tout puissant Farba Ngom face à la justice : La levée de son immunité parlementaire marquera-t-elle la fin de l’impunité ? (Par SALL Mamadou Oumar)

Farba Ngom, figure incontournable du paysage politique sénégalais et soutien indéfectible de l’ancien régime, a longtemps profité de sa position de député et proche collaborateur de l’ancien président Macky SALL pour se soustraire aux regards inquisitifs de la justice. Accusé de diverses malversations, notamment dans des transactions financières douteuses de125 milliards d’après L’OBS, il semblait jusqu’à récemment au-dessus des lois. Mais l’Assemblée nationale a finalement décidé de lever son immunité parlementaire, un geste symbolique fort et un signal clair envoyé à tous ceux qui pensent pouvoir se soustraire à la justice en raison de leur statut.

La décision de levée de l’immunité de Farba Ngom ne fait pas seulement référence à des accusations spécifiques, mais à un ensemble de dossiers sensibles qui suscitent des interrogations sur le financement de certaines opérations et la gestion des ressources publiques. Des montants colossaux circulent dans les allégations, et la justice pourrait bien se saisir de cette occasion pour mettre à jour les mécanismes opaques qui entourent ces transactions. Cette affaire met également en lumière des questions plus larges sur la transparence, la reddition des comptes et l’intégrité des institutions. Elle pourrait constituer un tournant décisif dans la lutte contre l’impunité, en renforçant l’exigence de rigueur et de probité dans la gestion des affaires publiques.

Farba Ngom : une forteresse toujours debout

L’énigme demeure : Farba Ngom dispose-t-il encore du pouvoir nécessaire pour peser sur les dossiers sensibles ? Bien que son immunité ait été levée, il n’en reste pas moins une figure influente, avec des réseaux puissants au sein de l’administration et de l’économie sénégalaise. En tant qu’homme d’affaires, il a su tisser des liens solides avec des acteurs de l’État, ce qui pourrait lui permettre de jouer un rôle déterminant dans les décisions qui le concernent.

Certains analystes politiques estiment que, malgré la levée de son immunité, Farba Ngom pourrait continuer à protéger ses arrières-grâce à ses contacts, ou même influencer l’issue des procédures judiciaires en sa faveur. Mais, la question demeure : dans un contexte où la société sénégalaise semble de plus en plus déterminée à se débarrasser des pratiques de corruption, pourra-t-il encore bénéficier de cette impunité qui lui a été jusque-là accordée ?

La fin de l’impunité ? Maitre Ousmane DIAGNE, le ministre de la Justice, incarne la volonté de changement.

La posture de Farba Ngom est d’autant plus risquée qu’elle intervient à un moment où le ministre de la Justice, Ousmane DIAGNE, est perçu comme un homme de fermeté. Connu pour son intransigeance et sa volonté de rétablir l’autorité de l’État, Ousmane n’hésite pas à prendre des mesures radicales pour lutter contre la corruption. Sa réputation de « justicier » pourrait bien avoir des conséquences pour les barons de l’ancien pouvoir qui croyaient pouvoir jouer avec les rouages ??de la justice.

Le ministre a récemment annoncé des mesures visant à renforcer la transparence et à traquer les actes de corruption. Ces déclarations n’ont pas laissé indifférentes, et elles pourraient bien être la clef de voute pour ouvrir la voie à une action judiciaire décisive contre les personnalités comme Farba Ngom, dont les affaires sont désormais pendantes.

La question qui se pose désormais est celle de la portée de cette action judiciaire. Farba Ngom sera-t-il le seul à payer pour les délits supposés qu’il aurait commis ? L’homme d’affaires, s’il est jugé, pourrait entraîner avec lui d’autres personnalités politiques ou économiques, plus ou moins proches de l’ancien pouvoir. Les implications sont nombreuses et pourraient toucher plusieurs « grosses têtes ».

D’aucun ne s’interrogent sur la faisabilité d’une « opération mains propres » à grande échelle. S’il est probable que certains barons du régime de Macky SALL se retrouvent dans la ligne de mire, d’autres estiment que l’impunité pourrait toujours jouer en faveur de ceux qui ont su se maintenir dans l’ombre. Les spéculations vont bon train, et la société civile, de son côté, continue de près les évolutions judiciaires, espérant que ce processus marque réellement la fin d’une époque où la corruption semblait régner sans frein.

La levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom pourrait marquer le début d’un renversement des pratiques qui ont longtemps gangréné l’appareil politique sénégalais. Cependant, les obstacles restent nombreux. L’homme d’affaires aura-t-il, comme tant d’autres avant lui, se protéger des foudres de la justice ? Ou bien la détermination de la justice, incarnée par un ministre de la Justice résolu, mettra-t-elle fin à l’impunité ? L’avenir proche nous donnera, sans doute, la réponse.

SALL Mamadou Oumar.