XALIMANEWS- Du nouveau dans le bras de fer judiciaire qui oppose Me Moussa Diop à Dakar Dem Dikk (Ddd). Selon nos confrères de Libération online, le président du tribunal a rétracté et annulé, ce 12 février, l’ordonnance numéro 24/021 du 5 janvier 2020 qui avait autorisé Me Moussa Diop à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes et biens de Dakar Dem Dikk (ddd) à hauteur de 90 millions de Fcfa. Il est sûr que l’ancien dg de Ddd va faire appel après cette décision, lui qui a déjà attaqué la société nationale sur d’autres fronts.

