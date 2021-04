XALIMANEWS- Le « TikTok » a annoncé un accord de licence de plusieurs années, qui couvre 58 territoires à travers le continent africain. L’accord verra les auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs de musique sud-africains percevoir des redevances lorsque leur musique est utilisée sur le service de réseau social de partage de vidéos. À ce jour, « Jerusalema » de Master KG a été visionné à plus d’un milliard de fois sur TikTok.

Les utilisateurs de TikTok comptent plus de 6 millions en Afrique du Sud, selon le rapport 2020 SA Social Media Landscape. L’application populaire a accumulé plus de deux milliards de téléchargements dans le monde depuis sa sortie en 2016, dépassant Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. La plateforme permet aux utilisateurs de télécharger et de partager des vidéos de courte durée généralement limitées à 15 secondes accompagnées d’extraits de musique populaire.« Jerusalema », une chanson produite par le hitmaker sud-africain Master KG, a été une sensation TikTok en 2020.

Le « Jerusalema Challenge » a engendré des vidéos qui ont été visionnées plus d’un milliard de fois et ont aidé Master KG à atteindre des positions de premier plan en Belgique et en Suisse. Suite au succès de « Jerusalema » et à la portée internationale sans cesse croissante de TikTok, la Southern African Music Rights Organization (Samro) et les Compositeurs Authors and Publishers Association (Capasso), ont conclu un accord de licence avec la société. L’accord de licence de plusieurs années verra les musiciens enregistrés percevoir des redevances via Capasso, qui compte plus de 7 000 membres. « Nous sommes heureux d’avoir conclu un accord avec TikTok afin de garantir que les auteurs-compositeurs panafricains soient pris en compte sur la plateforme », a déclaré Wiseman Ngubo, directeur des opérations de Capasso.

« Avec la mise en lumière croissante de la musique africaine, de plus en plus d’auteurs-compositeurs africains sont sur le point d’atteindre le statut de superstar mondiale, et TikTok jouera un rôle majeur dans la présentation de leurs talents au monde », a-t-il ajouté. Bien que Capasso et Samro soient deux entités distinctes, ils concèdent une licence d’utilisation numérique et les artistes doivent être membres des deux organisations pour profiter des avantages du dernier accord. Il n’y a pas de frais d’inscription ou d’adhésion lors de l’inscription auprès de Samro. Capasso a des frais d’administration de 100 rands (3?785 FCFA) pour les artistes et 250 rands (9?464 FCFA) pour leurs éditeurs.

« Les calculs de redevances de streaming ne sont pas basés sur un taux fixe par flux, mais plutôt sur ce que l’on appelle une part au prorata du pool disponible. Cela signifie, en substance, que les redevances sont déterminées par la part de marché d’une personne, déterminée par l’utilisation, au cours de chaque période », a indiqué Ngubo à Business Insider Afrique du Sud, à propos de la taille des redevances que les artistes devraient recevoir.

L’accord de licence avec Capasso et Capasso en Afrique intervient après que TikTok a signé un accord de licence mondial « élargi » avec Universal Music Group en février. Sony Music et Warner Music Group ont conclu des accords de licence similaires avec TikTok, en novembre et décembre, respectivement.

Afrik.com