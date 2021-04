XALIMANEWS: “Dans le cadre de la surveillance des variants de la Covid-19, l’Institut Pasteur de Dakar (Ipd), a réalisé un échantillonnage aléatoire sur les cas index et communautaires de la région de Dakar pour la période allant de janvier à mars 2021″, informe un communiqué qui précise : « Sur un total de 335 échantillons analysés, le variant britannique a été retrouvé chez 14 patients vivant dans 7 districts de la région de Dakar: Dakar Centre (4), Dakar Sud (3), Dakar Nord (2), Dakar Ouest (1), Guédiawaye (1), Rufisque (1), Keur Massar (1) et Diamniadio (1). De plus 6 autres lignées du virus ont été identifiées pendant cette période ». Aussi, « dans un contexte de circulation des variants et des effets que cela pourrait entrainer pour la gestion de la pandémie, nous exhortons les populations au respect strict des mesures barrières », alerte l’Institut Pasteur de Dakar

