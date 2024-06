Le verdict des Assises

XALIMANEWS: Les Assises nationales de la Justice livrent leur verdict, après une semaine de travaux en commissions, suite au lancement, le mardi 28 mai 2024, par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du Dialogue national sur «La réforme et la modernisation de la Justice». Une rencontre conclusive a été organisée hier, mardi 4 juin, pour restituer les synthèses des propositions et points de vue des personnes ayant pris part physiquement aux échanges au CICAD de Diamniadio et à travers la plateforme en ligne «Jubbanti» de la Présidence de la République. Ainsi, la Commission de réforme de la Justice, a recommandé, entre autres, l’institution d’une Cour constitutionnelle à la place du Conseil constitutionnel, la révision de tous les Codes qui régissent le système judiciaire, la réduction des pouvoirs du Procureur et l’institution d’un juge des libertés et de la détention. De son côté, la Commission technique de ces Assises a dévoilé, avec statistiques à l’appui, l’ampleur du «désamour» des justiciables envers dame Justice : «75% des Sénégalais font peu ou ne font pas confiance à la justice».