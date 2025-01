Leadership : Adi Bousso Dieng, une figure inspirante, parmi les 10 intellectuels à suivre en 2025

XALIMANEWS-Adi Bousso Dieng, professeure adjointe en informatique à l’Université de Princeton (USA), a été désignée parmi les 10 intellectuels à suivre en 2025 par le magazine anglophone The Africa Report. Cette distinction met en lumière le parcours remarquable de cette Sénégalaise, reconnue pour son apport dans les domaines de la recherche et de l’innovation.

À la tête du Vertaix Lab, Adi Bousso Dieng concentre ses travaux sur l’intersection entre l’intelligence artificielle (IA) et les sciences naturelles. Elle est affiliée à des instituts de renom, tels que le Princeton Materials Institute, la Princeton Quantum Initiative et le High Meadows Environmental Institute (HMEI). En parallèle, elle collabore en tant que chercheuse avec Google DeepMind.

« Son travail ne se contente pas de faire progresser les connaissances scientifiques mondiales, il incarne également un exemple brillant de leadership dans les domaines STEAM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Arts et Mathématiques), particulièrement en tant que femme perçant les barrières dans ces secteurs traditionnellement dominés par les hommes », souligne l’Ambassade des États-Unis à Dakar dans un message de félicitations publié sur son compte X.

L’Ambassade ajoute que « le leadership et l’engagement de Mme Dieng contribuent à renforcer les liens entre les États-Unis et le Sénégal, notamment dans le domaine de l’éducation et de l’innovation. Ses contributions ouvrent la voie pour les générations futures de jeunes femmes dans les STEAM ».