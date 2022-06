Des taux élevés sont synonymes d’un renchérissement du crédit ; les ménages vont s’endetter moins et vont ainsi réduire leur consommation. Idem pour les entreprises qui vont devoir diminuer leurs investissements. Après une hausse d’un quart de point de pourcentage en mars, puis d’un demi-point en mai, une nouvelle hausse est attendue. Elle pourrait être d’un demi-point (ce qui correspond à 50 points de base), voire de trois quarts de points (75 points de base), ce qui serait une première depuis 1994. Parallèlement, on observe une hausse générale des taux d’emprunt des États, c’est le cas des États-Unis mais aussi de l’Europe. Les taux d’intérêt à 10 ans des dettes française et allemande ont ainsi retrouvé leurs plus hauts niveaux depuis 2014.

