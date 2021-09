AUCUN PROTOCOLE ou engagement pris par l’État du Sénégal à l’étranger, fut-il pour légaliser L’HOMOSEXUALITÉ (comme on l’imputait naguère au précédent régime libéral); ou pour légaliser L’AVORTEMENT (comme s’y activent présentement les féministes), dès l’instant que lesdits protocoles sont en TOTALE DÉPHASAGE avec les croyances culturelles et religieuses de l’écrasante majorité des croyants de ce pays, ne seront JAMAIS APPLIQUÉS, incha Allah, dans ce pays béni où reposent Cheikh Oumar Foutiyou, Bamba, Maodo, Baye Niasse et Baye Laye, etc.

