Aar Sénégal compte, « dans la limite des prérogatives dévolues à l’Assemblée nationale », renforcer le rôle de la Commission comptabilité et contrôle afin que chaque denier public dépensé puisse être tracé et justifié. Dans cette mission de contrôle, elle entend garantir une pluralité et une inclusion démocratique au sein de l’hémicycle. Elle veut aussi éviter les connivences et le gaspillage. Comme solution Aar Sénégal propose d’intégrer « un membre de l’opposition à la présidence de la Commission des finances de l’Assemblée nationale ».

