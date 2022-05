La Présidente, haut la main réelue, du Conseil Départemental de Tivaouane, Seynabou Gaye, salue hautement le choix du Président Macky Sall, porté sur la personne de Aminata Touré pour conduire la liste de la coalition de la majorité présidentielle pour les élections législatives prochaines: « c’est avec un grand plaisir que j’ai accueilli la décision du Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall de vouloir, encore une fois honorer les femmes, en désignant notre camarade de l’APR, comme tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les élections législatives du 31 juillet 2022 », a-t-elle dit en ajoutant que Aminata Touré est le profil idéal pour mener la coalition Benno Bokk Yakaar à la victoire au soir du 31 juillet prochain, au regard de son parcours politique à And Jeef avec Landing Savané et avec APR en qualité de Directrice de campagne en 2012 et 2019.

Selon toujours la Présidente du Conseil Départemental de Tivaouane, c’est un choix qui récompense bien la résilience d’une militante rompue aux compétitions électorales et à la stabilité de défendre à tout prix le Président Sall, sa vision, ses décisions et l’APR. « Elle est sur tous les fronts sans regret ni peur, verbe facile et clair aux yeux de tous les sénégalais. Politiquement, moralement, humainement, choix ne saurait mieux de justifier, il s’agit bel et bien d’un choix de la fidélité en toute épreuve », a indiqué Seynabou Gaye.

Pour étayer ses dires, cette dernière affirmera: « elle ne s’est jamais déviée d’une trajectoire assise et chevillée sur la fidélité au Président Macky Sall, malgré tous les coups et deboirs reçus de l’opposition et de certains de ces propres camarades de parti.

Son parcours politique et professionnel ajouté à sa capacité à manager et rassembler vont sans nul doute lui permettre de mener à bon port cette mission que lui a confiée son Mentor. C’est pourquoi, j’invite toutes les forces vives de la grande coalition Benno Bokk Yakaar elargie aux allies à travailler en parfaite cohésion et solidairement à accepter très favorablement ce choix, à s’unir pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet.

Nous femmes sommes toutes interpellées par l’histoire politique du Sénégal, car de ma connaissance, c’est la 1ère fois qu’une femme dirige la liste nationale d’une coalition au pouvoir ».

Pour rappel, Mme Seynabou Gaye et Mme Aminata Touré ont quitté la Diaspora (France et USA), après 25 ans de vie professionnelle Internationale de haut niveau pour venir soutenir et concretiser la vision du Macky Sall en 2012.

Aly Saleh