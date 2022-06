Les imams et prédicateurs sollicite également du chef de l’Etat d’œuvrer pour la paix et la stabilité. « Car, il est de son devoir d’inscrire le pays dans un climat électoral serein, garant d’un processus transparent à tous les niveaux et étapes, afin d’éviter à notre cher Sénégal des lendemains postélectoraux sombres et incertains » a noté La Ligue.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy