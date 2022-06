« A la lumière de ses incohérences contenues dans le Code électoral et du caractère peu pertinent des décisions du Conseil constitutionnel en la matière, le gouvernement devrait suspendre le processus électoral actuel et initier une concertation nationale inclusive avec entre autres objectifs celui de supprimer toutes les incohérences relevées et qui sont liées au système de parrainage, et refondre l’ensemble du code électoral »,conclut le Pr Ibrahima Fall sur les colonnes du journal le Témoin.

