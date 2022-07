« Nous persistons à croire que le processus électoral doit être arrêté », c’est ce qui ressort de la rencontre du leader de l’Union sociale libérale (USL) avec les acteurs de la presse. Pour l’avocat Maître Abdoulaye Tine, « on ne peut pas estimer installer une chambre qui va produire de la légalité sur la base d’une illégalité originale et d’une illégitimité quoi qu’il en soit ». À cet effet, Me Abdoulaye Tine entend saisir la Cour de Justice de la Cedeao sur les dernières évolutions de la situation politique au Sénégal avec les dérives institutionnelles et démocratiques du régime en place. « Nous allons prendre la Cour à témoin. C’est à dire que nous allons encore malgré tout ressaisir la Cour pour demander d’ordonner au Sénégal de suspendre ce processus électoral qui a été ordonné sur la base d’une violation », a renseigné Me Abdoulaye Tine.

