Législatives anticipées: Abdoulaye Sylla rejoint le Pastef  

XALIMANEWS: A quelques jours des législatives anticipées, les transhumances se multiplient. Plusieurs personnalités politiques ont décidé de soutenir le parti au Pouvoir Pastef dans les échéances électorales à venir.

C’est le cas de Abdoulaye Sylla qui dans un communiqué parvenu à la rédaction de xalima, annonce son soutien au parti du premier ministre Ousmane.

Ci dessous l’intégralité du communiqué

« Chers compatriotes,

En ce jour, nous souhaitons exprimer notre position claire et résolue à l’approche des élections législatives du 17 novembre 2024. Après une réflexion approfondie et des discussions internes, nous avons décidé de quitter la coalition Déthié Fall. Cette décision, bien que difficile, a été prise dans le souci de rester fidèles à nos valeurs et à notre vision pour notre pays.

Nous croyons fermement que la démocratie repose sur la diversité des opinions et des choix politiques. En tant qu’entité indépendante, nous nous engageons à poursuivre notre mission de servir le peuple avec transparence, intégrité et détermination. Notre objectif est de contribuer à un avenir meilleur pour tous, en défendant les intérêts de nos concitoyens et en promouvant des politiques qui favorisent le développement économique, social et environnemental.

Nous appelons donc tous nos sympathisants et tous les citoyens à se mobiliser pour ces élections législatives cruciales. Il est essentiel que chacun d’entre nous exerce son droit de vote afin de faire entendre sa voix et de choisir des représentants qui portent nos aspirations communes.

Nous croyons en un avenir où chaque voix compte, où les décisions politiques sont prises en concertation avec le peuple, et où la justice sociale est au cœur de nos préoccupations. Ensemble, nous pouvons construire un pays où l’espoir et la prospérité sont accessibles à tous.

Après une analyse rigoureuse de la situation politique actuelle et un examen approfondi de nos valeurs et de nos aspirations, nous PACT, avons pris la décision de soutenir la Liste PASTEF aux élections législatives du 17 novembre 2024.

Cette décision n’a pas été prise à la légère. Elle découle de notre volonté de nous aligner sur une vision politique qui prône la justice sociale, l’intégrité et le développement durable. La Liste PASTEF incarne ces valeurs et représente l’espoir d’un renouveau pour notre pays. En soutenant PASTEF, nous croyons en une alternative politique qui met l’accent sur la participation citoyenne, la transparence et la lutte contre les inégalités.

Nous appelons tous nos sympathisants et tous les citoyens à se mobiliser et à voter pour la Liste PASTEF. Votre voix est essentielle pour bâtir un avenir où chacun a sa place et où les décisions politiques répondent aux véritables besoins de la population. Ensemble, nous pouvons faire entendre nos préoccupations et œuvrer pour un changement significatif.

Nous sommes convaincus que, sous la direction de PASTEF, nous pouvons construire un pays plus juste, plus solidaire et plus prospère. Ensemble, faisons de ces élections une véritable opportunité de transformation.

Nous vous invitons chers compatriotes à rejoindre notre mouvement PACT et à participer activement à cette élection. Ensemble, faisons entendre notre voix et construisons l’avenir que nous désirons.

Pour Un Sénégal Souverain, Juste et Prospère «

Abdoulaye SYLLA

Président PACT (PROJET POUR L’ALTERNANCE CRÉDIBLE ET TRANSPARENTE)