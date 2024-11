Législatives anticipées/ Campagne électorale/Dagana: l’inter-coalition Takku Wallu- Sam sa Kaddu’’ mise sur le travail de terrain et la proximité…

XALIMANEWS: L’inter-coalition ‘’Takku Wallu- Sam sa Kaddu” (opposition), privilégie le travail de terrain et les visites de proximité pour ‘’remporter les élections législatives dans le département de Dagana’’ prévues le 17 novembre prochain, a fait savoir Amadou Mame Diop, un de ses candidats.

”Nous devons tous rester plus que jamais debout et se mobiliser pour reconquérir le terrain en multipliant les visites de proximité pour remporter les élections législatives, comme on a l’habitude de le faire dans ce département’’, a déclaré le candidat investi sur la liste nationale Amadou Mame Diop lors d’un meeting organisé à Richard-Toll.

Selon lui, les jeunes ont été tous trahis, accusant les nouvelles autorités de ne ‘’faire que du populisme’’ depuis sept mois, laissant ainsi le pays dans des souffrances d’une gravité extrême.

Amadou Mame Diop invite les jeunes à rectifier, les erreurs commises lors de la présidentielle du 24 mars dernier en ‘’votant massivement pour l’inter-coalition ”Takku Wallu- Samm sa Kaddu” afin de relancer le programme que l’ancien régime avait déjà entamé’’.

L’inter-coalition appelle le peuple à ‘’ne pas renouveler leur confiance au régime en place pour ne pas plonger de nouveau le pays dans des situations chaotiques’’.

APS