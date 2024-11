Législatives anticipées: Cheikh Tidjane Gadio zappe Amadou Ba

XALIMANEWS: Le leader de MPCL – Luy Jot Jotna s’est fendu d’un communiqué pour démentir sa présence et sa participation aux activités de la coalition Jam Ak Njariñ.

Dans la note, Cheikh Tidiane GADIO dit «apprendre avec stupeur les manipulations éhontées de certains leaders de Jam ak Njariñ qui annoncent dans leurs meetings de campagne l’appartenance de MPCL/Luy Jot Jotna à leur coalition »

Or, l’ancien ministre des Affaires étrangères, sous le régime de Abdoulaye WADE, a déjà annoncé sa sortie de la formation politique et «s’est retiré de toutes les instances et activités de cette coalition» après que les investitures se sont passées de manière sectaire.

Il a montré «sa consternation devant les listes fantaisistes et sectaires issues des investitures concoctées par leur leader et sa garde rapprochée ».

Le MPCL/Luy Jot Jotna invite ses militants et sympathisants à se retirer de tous les comités électoraux de cette coalition et de rester à l’écoute de la position du Parti sur le vote du 17 novembre 2024.

Cheikh Tidiane GADIO déplore aussi « les manipulations politiciennes, immatures et irresponsables de Jam ak Njariñ ».

