Législatives anticipées: Karim Wade appelle à un soutien massif pour les listes…

XALIMANEWS: À quelques jours des élections législatives du 17 novembre 2024, Karim Wade, figure influente du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), adresse un message fort à ses militants et sympathisants sur la plateforme X. Dans un climat politique sous tension, il souligne l’importance cruciale de ce scrutin, qu’il considère comme une opportunité unique pour rétablir l’équilibre des pouvoirs au Sénégal.

Karim Wade appelle à un soutien massif pour les listes « Takku Wallu » et l’intercoalition « Sama Sa Kadu », visant à renforcer la présence de l’opposition à l’Assemblée nationale. Selon lui, un Parlement équilibré est essentiel pour freiner l’influence de la majorité présidentielle, garantir un contre-pouvoir efficace, et impulser les réformes nécessaires au développement du pays.

L’économie nationale, particulièrement fragilisée, est au cœur de son discours. Karim Wade critique la pression fiscale qu’il juge excessive et qui, selon lui, pèse lourdement sur les Sénégalais. Il propose un programme ambitieux visant à soutenir les entreprises locales – qu’elles soient agricoles, artisanales ou industrielles – pour revitaliser l’économie. Ce projet vise également à restaurer la confiance des investisseurs, nationaux et internationaux, en créant un environnement favorable à l’investissement et à l’emploi, condition indispensable pour relancer la croissance.

La jeunesse, dont les difficultés économiques et le manque de perspectives sont devenus alarmants, est également au centre de ses préoccupations. Karim Wade promet des initiatives concrètes pour améliorer les conditions d’études et offrir de véritables perspectives d’avenir aux jeunes Sénégalais, qu’il considère comme la force motrice du pays.

Karim Wade rappelle que la réconciliation nationale demeure une priorité pour le PDS. Il prône un Sénégal uni, solidaire, où chaque citoyen se sentira respecté et représenté. Dans ce contexte d’incertitude mondiale, il invite les Sénégalais à saisir cette occasion de changer le cap de leur pays.

Le 17 novembre, Karim Wade exhorte chaque citoyen à faire entendre sa voix pour un Sénégal plus juste, plus prospère et tourné vers l’avenir. Pour lui, ce vote est non seulement un devoir citoyen, mais aussi un acte de foi en un avenir meilleur.