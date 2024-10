Législatives anticipées: Le « grand » défi du ministre El Malick Ndiaye à Linguere

XALIMANEWS: Le député du département de Linguère sera disputé entre le PASTEF et Takku Wallu Sénégal, liste de l’Alliance pour la République (APR). Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, tête de liste départementale, doit se mesurer aux souteneurs de l’ancien président de la République, Macky Sall. Il aura en face de lui Samba Ndiobéne Ka, ancien ministre de l’Elevage et du développement communautaire, de l’équité territoriale et sociale, investi dans le département. Il y a aussi Moussa Sow de la Convergence des jeunesses républicaines (COJER). Il est douzième sur la liste nationale de Takku Wallu. Aly Ngouille Ndiaye qui s’est retiré de la course, redistribue les cartes dans le département. Reste maintenant à voir s’il soutiendra l’un ou l’autre camp surtout qu’il avait fait cavalier seul à la dernière présidentielle après sa démission de l’APR. Le Pastef peut aussi compter sur le soutien du président du conseil d’administration de la société nationale d’électricité (SENELEC), Habib Sy qui avait battu campagne pour la coalition Diomaye président lors de la présidentielle. Des ressortissants du Djoloff sont à la tête de certaines directions qui dépendent du ministère dirigé par la tête de liste du Pastef. Ils n’ont pas de bases politiques dans le département. Pourront-ils jouer de grands rôles dans ces élections ? Le suspense demeure. Surtout que leur nomination avait été justifiée par le mérite et non une récompense politique par El Hadji Malick Ndiaye.

Avec Sud Quotidien