Législatives anticipées/ Linguére: Un candidat se retire de la course pour soutenir El Malick Ndiaye (en images)

XALIMANEWS: Le mardi 5 novembre, El Malick Ndiaye a mené une campagne dynamique et multisectorielle dans la région du Djoloff, alliant rencontres religieuses, échanges avec les populations locales et déplacements en caravane. Il a entamé sa journée par des visites de courtoisie à Bellele Thioumbé et Thiéyène, où il a eu l’occasion de rencontrer Thierno Ahmadou Ka, un guide religieux respecté, et de s’incliner sur la tombe de Sokhna Faty Issa Diop, une figure spirituelle importante.

Lors de son passage à Thiéyène, les habitants ont exprimé leurs préoccupations concernant les infrastructures routières dégradées et les difficultés liées à l’approvisionnement en électricité. En réponse, El Malick Ndiaye a promis de faire de ces problématiques une priorité dans les projets futurs du gouvernement et s’est engagé à plaider auprès de ses collègues ministres pour améliorer les conditions de vie dans la région.

Plus tard, à Boulal, il a participé à une caravane avant de se rendre à Deali pour un meeting final. Lors de ce rassemblement, il a mis en avant les projets de l’État en matière d’élevage et d’agriculture, soulignant l’importance de ces secteurs pour le développement local et la prospérité des habitants.

Le meeting a également vu un soutien notable, avec la participation du maire URD de Deali, Assette Sow, qui a annoncé son retrait de la course électorale pour soutenir la candidature d’El Malick Ndiaye. Ce geste marque une solidarité politique importante dans la région.

En complément de ces événements, El Malick Ndiaye a aussi pris le temps de rendre visite aux guides religieux Serigne Abdou Mbacké de Touba Boussan, dans la commune de Deali, et Serigne Mouhamadou Mbacké de Deali, renforçant ainsi son ancrage religieux et spirituel dans la région.