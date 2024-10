Législatives anticipées: « Macky Sall sera là, il va battre campagne…»

XALIMANEWS: Ce n’est plus un secret si l’on se fie aux déclarations du coordonnateur de l’Alliance pour la République (APR) dans le département de Matam. L’ancien président de la République séjournera bien au Sénégal, avec plusieurs activités en vue dont le maire des Agnam a dévoilé la quintessence.

Lors d’une assemblée générale, regroupant ses partisans des quatre communes de l’arrondissement des Agnam, Farba Ngom s’est appesanti sur la campagne au Sénégal de l’ancien président de la République, tête de liste de la coalition « Takku Wallu », durant les élections législatives en vue. « Macky Sall sera là, il va battre campagne en tant que tête de liste de la coalition ”Takku Wallu” », a-t-il déclaré, dévoilant que « les activités commenceront d’abord par des visites aux familles religieuses à travers des ziar aux khalifs, avant d’entamer sa campagne, qui se distinguera de plusieurs tournées politiques à travers le Sénégal ».

Sur la question des supputations « d’une possible poursuite [judiciaire], contre l’ancien président de la République, il rétorque : « des gens, fortement motivés par la politique en ont fait leur choux gras, une rumeur sans fondement officiel, cela n’empêchera pas Macky Sall de venir, c’est de la désinformation émanant d’opinions politiques (…) des détails sur lesquels on ne peut s’épancher outre mesure ». Se prononçant sur le problème d’actualité des inondations, le député sortant investi sur la liste nationale de la coalition “Takku Wallu” à la 7ème place, a condamné « la faiblesses de l’intervention des actions de l’Etat à l’endroit des sinistrés de la région ». Pour déclarer que « face au désarroi des populations, l’intervention des pouvoirs publics devrait être plus importante car tous les riverains du fleuve continuent de subir des désagréments à cause de crues exceptionnelles »

avec Sud Quotidien