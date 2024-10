Législatives anticipées: Mamadou Lamine Diallo Tekki rejoint le Pastef

XALIMANEWS: Député élu sous la bannière de Wallu, Mamadou Lamine DIALLO, leader du mouvement Tekki a décidé de tourner le dos au Parti Démocratique Sénégalais (PDS), nous apprend walfadjri

Dans un post qu’il a fait sur sa page Facebook, il apporte son soutien à la liste du PASTEF pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2025.

Selon le député, il vote pour le parti au pouvoir pour plusieurs raisons dont «engager les ruptures nécessaires qui doivent mettre le Sénégal dans l’Agenda national de transformation, un Sénégal organisé en pôles régionaux de développement pour l’industrialisation».

«La campagne électorale pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 est lancée. C’est un scrutin crucial pour l’avenir de notre pays, notre jeunesse et nos braves femmes. J’appelle à voter les listes Pastef pour trois raisons: l’Assemblée nationale de Macky SALL and Co a fini de démontrer son caractère anti républicain, falsification du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, refus de recevoir le ministre des finances pour le débat d’orientation budgétaire et enfin dépôt d’une motion de censure pour renverser le gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko. Il faut donc en finir avec ces députés anti démocrates et anti républicains qui veulent déstabiliser le Sénégal et tourner la page d’un régime de prédation de nos ressources publiques et naturelles. Le nouveau régime du Président BDDF doit avoir les coudées franches pour mener à bien la reddition des comptes, demande populaire. Il faut pour cela une majorité qualifiée, confortable et solide à l’Assemblée nationale », a-t-il énuméré.

Pour Mamadou Lamine DIALLO, il faut assurer la majorité à l’Assemblée nationale afin de permettre les réformes qui vont mettre le Sénégal sur le chemin du développement.