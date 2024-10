Législatives anticipées: Mame Diarra Fam appelle ses militants sà voter Pastef

XALIMANEWS: Défection dans les rangs du parti démocratique Sénégalais. En effet, l’ancienne députée, Mame Diarra Fam et le Mouvement Alternative Future (MAF) décident de porter son dévolu sur la liste PASTEF Les Patriotes. Cette décision saluée par tous les responsables, selon un communiqué, est prise après nombreuses concertations avec des cellules du MAF (Mouvement Alternative Future), tant au Sénégal qu’à l’étranger, ainsi qu’avec les présidents et secrétaires généraux des 33 secteurs du PDS, et l’ensemble du bureau de la section PDS de Guinaw Rails Nord, nous avons pris position suite à ma lettre intitulée Déclaration de Dubaï.

« Il est de notre devoir citoyen d’encourager et de soutenir les nouvelles autorités dans leur volonté de redresser notre cher pays, le Sénégal. Leur succès sera le nôtre », a déclaré dans un communiqué, l’ancienne députée Mame Diarra Fam, qui invite dans la foulée à ses camarades à voter massivement pour la liste PASTEF.

« J’invite les membres du Mouvement Alternative Future, à l’échelle nationale et internationale, ainsi que les habitants de ma ville Pikine, de ma commune Guinaw Rails Nord, et l’ensemble de mes sympathisants au Sénégal et dans la diaspora, en particulier en Italie (Europe du Sud), à voter massivement pour la liste PASTEF afin de permettre la poursuite du plan de redressement du pays », a appelé Mame Diarra Fam, responsable politique du parti démocratique Sénégalais à Pikine