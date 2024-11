Législatives anticipées/ Violences électorales: Diomaye siffle la fin du désordre

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, vient de conclure une visite officielle en Arabie Saoudite et en Turquie. À son retour, il a évoqué plusieurs sujets d’actualité brûlants, parmi lesquels les récentes violences électorales qui ont marqué le pays. Dans une déclaration empreinte de préoccupation, le président a exprimé son regret face à ces actes de violence, soulignant qu’il est inacceptable qu’un camp s’en prenne à un autre.

Il a également appelé les responsables politiques à faire preuve de retenue et de responsabilité. « Nous devons comprendre que le Sénégal possède quelque chose de précieux : notre stabilité », a-t-il affirmé. Le président a insisté sur le fait que les affrontements politiques devraient se limiter à des débats constructifs et non à des actes de violence.

Pour assurer la justice et l’équité, le président a instruit le ministre de la Justice de mener des investigations sans parti pris ni précipitation. Il a rappelé que tous les acteurs politiques ont un rôle à jouer dans la préservation de la paix et de l’harmonie au sein de la nation.

Avec ces remarques, Bassirou Diomaye Faye a clairement posé les jalons d’un appel à la paix et au dialogue, souhaitant que les tensions politiques se transforment en débats enrichissants, en accord avec la tradition démocratique sénégalaise.