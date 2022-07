Alors que l’APR et ses alliés de BBY ont plus que jamais besoin d’unité pour remporter avec brio les élections législatives afin de donner au président Macky Sall une majorité absolue à l’assemblée nationale du Sénégal, un groupuscule de militants dirigé par Abou Kane, soutenu par Amie Diallo, 2e conseiller et l’Ambassadeur Momar Gueye à l’Ambassade du Sénégal aux Pays Bas, de surcroît des diplomates, tente en vain de semer la confusion dans l’esprit des militants. Ces agissements fractionnistes ne rendent pas service au président Macky Sall qui, de tout temps, a accordé une attention particulière à la diaspora et en particulier aux Pays Bas.

