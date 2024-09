Législatives du 17 novembre : Aly Ngouille Ndiaye et son parti renoncent aux élections

XALIMANEWS-Le leader du Parti Social-Démocrate (PSD), Njariñ, a publié un communiqué annonçant qu’il ne se présentera pas aux élections législatives du 17 novembre 2024. Aly Ngouille Ndiaye précise que « cette décision fait suite à une analyse de facteurs déterminants pour une participation efficiente: il s’agit du facteur temps, d’un consensus fort sur certains aspects purement politiques et de l’absence de convergences de vues avec les sensibilités avec lesquelles nous étions en discussions. »

« Après une réflexion approfondie et des discussions avec les responsables des différentes entités de notre parti, nous avons rencontré plusieurs leaders politiques de l’opposition et ceux du pouvoir à propos des prochaines élections législatives. Une occasion de leur témoigner nos respects et considération pour l’intérêt qu’ils portent à notre formation politique et ses orientations. Le PSD Njariñ a pris la décision souveraine de ne pas se présenter aux prochaines élections législatives du 17 novembre 2024 », souligne également le communiqué.

Malgré cela, le maire de Linguère insiste sur le fait qu’il « reste déterminé à faire participer ses militants et sympathisants au choix des députés de la quinzième législature au soir du 17 novembre 2024. »