Législatives du 17 Novembre : la quête audacieuse et prématurée du Tyran Sall d’une nouvelle virginité politique et morale (Par Modou Aissa Seye)

Effronterie, moquerie ou courage, j’ai du mal à qualifier la décision de l’ancien Président de la République du Sénégal, à vouloir diriger la coalition Takku Wallu pour les législatives prochaines. Après seulement six mois de sa chute humiliante, preuve évidente de la fin d’une histoire d’amour avec son peuple, qui garde toujours de lui le souvenir d’un tyran, aux mains tachées de sang et à la gestion économique scandaleuse, l’hôte du Roi Mohamed 6, semble être atteint d’une sénilité prématurée et d’une indécence manifeste à vouloir se lancer dans un exercice laborieux, voir impossible, de convaincre les sénégalais à voter massivement sa liste pour les prochaines échéances électorales.

Ainsi, semble t-il que le cheval marron, à la tête décapitée le 24 mars dernier, garde toujours de l’énergie pour remuer sa queue. Dans ses lois du pouvoir, Robert Green nous conseille d’exterminer l’ennemi totalement au point de ne lui permettre de se relever car, devenant plus dangereux s’il reprend ses forces. C’est ce qui va indéniablement arriver à cet ennemi du peuple sénégalais, exterminé au mois de mars dernier mais qui se débat toujours.



Les souvenirs sont encore très frais. Dans la tête de chaque citoyen sénégalais, danse le reflet des sombres moments de l’ère Sall, chargée de tueries, jusque là impunies, de scandals politiques, judiciaires et financiers ineffables. Cet homme, accompagné de sa bande de délinquants financiers, fonciers, couverts de la boue de toute forme de vilenie et symboles vivants d’un règne de la torture, de la confiscation des libertés et de l’impunité, se vulent une nouvelle virginité politique et morale.



Hélas ! S’ils n’ont pas réussi à se faire leur propre procès au tribunal de la raison et de la morale ,le peuple sénégalais le fera une fois de plus au soir d’un 17 Novembre.



Des hommes et des femmes, coupables de telles atrocités, ne portent pas en eux les valeurs et principes sublimes, dignes d’un parlementaire. Une quelconque immunité parlementaire ne saurait sauver de tels brigands de la justice,rendue au nom du peuple et l’Assemblée Nationale est un lieu aussi prestigieux et sacré pour recevoir de telles racailles.

M. Modou Aissa SEYE, Professeur d’Anglais