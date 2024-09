Législatives du 17 Novembre : le député Ibrahima Diop rejette catégoriquement l’alliance du PDS avec l’APR

XALIMANEWS-À la suite de l’alliance inattendue entre le PDS et l’APR, Ibrahima Diop, député et figure de proue du Parti Démocratique Sénégalais, condamne avec vigueur cette décision, qu’il perçoit comme une trahison des principes fondamentaux de leur mouvement.

Le politique de rappeler les nombreuses persécutions subies par le PDS sous le régime de Macky Sall, Diop annonce son retrait des élections législatives à venir, refusant de compromettre ses valeurs en s’associant à celui qu’il qualifie de « bourreau » de leur parti. »

» Hier, mon parti le PDS a décidé de s’allier avec notre principal bourreau de ces dernières années, l’APR. Cette décision malheureuse, incompréhensible et politiquement inacceptable constituera une plaie incurable sur le front jadis reluisant de notre formation politique dont le père fondateur, le grand bâtisseur Maître Abdoulaye Wade avait mis tant de sacrifices pour sa survie. Pour moi, la politique c’est des VALEURS mais également et surtout des PRINCIPES. Elle doit être l’apanage d’hommes dignes dont le seul leitmotiv demeure l’intérêt général. Un homme politique doit avoir une ligne claire, constante, un parti politique également…

Le Parti Démocratique Sénégalais ne devrait pas avoir la mémoire courte pour oublier l’enfer que Macky Sall et son régime lui ont fait vivre après l’élection présidentielle de 2012. Les accusations de vol de tableaux au palais présidentiel contre le Président Abdoulaye Wade ce n’est pas Diomaye , c’est Macky Sall. La confiscation de la maison du Point E qui fait toujours du Président Abdoulaye Wade un locataire à Dakar ce n’est pas Diomaye, c’est Macky Sall. L’accusation, l’arrestation et l’emprisonnement de Karim Wade ce n’est pas Diomaye, c’est Macky Sall. Oui la CREI c’est bien Macky Sall et son parti l’APR. L’EXIL de Karim Wade jusqu’à présent au Qatar c’est bien Macky Sall et son parti l’APR. Les nombreux emprisonnements d’alors de responsables du PDS, ce n’est pas Diomaye mais l’œuvre de Macky Sall et son parti l’APR. En résumé, la volonté de Macky Sall et de son parti l’APR fut de résumer le PDS à sa plus simple expression. Mais pour faire face à cette tentative de liquidation politique, des hommes et des femmes étaient debout aussi bien au Sénégal que dans la Diaspora pour préserver l’œuvre du Président Abdoulaye Wade. Pendant 12 ans je me suis battu contre le régime dictatorial et prédateur de nos deniers publics de Macky Sall. Donc aujourd’hui pour rester en phase avec mes principes et mes valeurs, je ne compromettrai jamais le combat de tant d’années contre Macky Sall et son parti et pour un Sénégal de progrès et de justice. Mes chers compatriotes, fort de ce constat, j’ai décidé de ne pas déposer mon dossier de candidature pour les élections législatives du 17 Novembre. Travailler avec l’APR pour moi, c’est me renier. Travailler avec le parti de Macky Sall, pour moi, c’est négocier mes principes. Travailler avec l’APR c’est remettre en cause la volonté populaire qui s’est exprimée lors de l’élection présidentielle. Tout sauf Macky Sall et son parti l’APR. Votre serviteur » A déclaré l’ancien parlementaire.