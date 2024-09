Législatives du 17 novembre : le Général Jean Baptiste Tine réunit les acteurs politiques et civils

XALIMANEWS-Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Général Jean Baptiste Tine, a convoqué une réunion avec les principaux acteurs politiques et de la société civile, en prélude aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Cette rencontre, prévue pour ce samedi 28 à 10h30, se tiendra dans la salle de conférence du ministère de l’Intérieur, au 4ème étage, et vise à échanger sur l’organisation et les enjeux liés à ces élections importantes.

Le Ministre a invité un large éventail d’acteurs, allant des partis politiques légalement constitués et coalitions de partis politiques, aux entités indépendantes désireuses de participer aux élections, sans oublier les organes de supervision et de régulation comme la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) et le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), ainsi que des représentants de la Société civile. Ces échanges permettront d’assurer la transparence et la bonne gouvernance des élections, tout en répondant aux préoccupations des différents acteurs.

Dans un souci d’efficacité et de commodité, chaque entité participante est invitée à n’envoyer qu’un seul représentant à cette rencontre. Cette mesure vise à faciliter les échanges et à garantir une organisation logistique optimale.