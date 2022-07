Dans son discours, il a promis de défendre les dossiers cruciaux qui intéressent les compatriotes de la diaspora à savoir l’accès à des logements décents et sécurisés, le plaidoyer pour la baisse de huit à cinq ans de l’âge des véhicules importés au Sénégal. Le candidat promet également une fois député de travailler pour que les passeports et cartes d’identité puissent être confectionnés au sein de l’Ambassade du Sénégal à Bruxelles. Prêchant l’unité de la coalition et de la communuaté sénégalaise au nom de fraternité et la paix, il a soutenu : » je serais au service de toute la communauté sénégalaise du Département électoral, sans exception ». Il a également demandé aux militants de retirer et d’aller voter le jour du vote en faveur du président Macky Sall.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy