Législatives en France: Le Rassemblement national est arrivé en tête du premier tour des élections législatives

XALIMANEWS: Le Rassemblement national est arrivé en tête du premier tour des élections législatives dimanche, et pourrait obtenir une majorité relative voire absolue dimanche lors du 2e tour, selon les sondeurs.

Voici en graphique, les résultats définitifs (sous réserve d’éventuelles corrections) du premier tour des élections législatives publiés ce lundi matin par le ministère de l’Intérieur. Le Rassemblement national et ses alliés sont en tête (33,15%), devant le Nouveau Front populaire (28,14%) et le camp présidentiel (20,76%)

AFP