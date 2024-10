Législatives: L’ancien ministre de la Justice Me Malick Sall soutient Pastef

XALIMANEWS- Me Malick Sall appelle à voter pour PASTEF lors des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. L’ancien ministre de la Justice l’a fait savoir, ce samedi, dans un communiqué. In extenso.

« Décision de soutenir la liste du PASTEF aux législatives du 17 novembre 2024

Après la rencontre du 16 octobre 2024 avec la coordination du PASTEF de Matam, à leur demande, une délégation des Amis de Me SALL a été reçue par le pôle Contact et Accueil des Alliées du Directoire de campagne du PASTEF à son siège sur la VDN le 23 octobre 2024.

Ces deux rencontres ont montré chez les deux parties un attachement fort à la stabilité, à la sécurité et au développement inclusif de notre pays, le Sénégal et une volonté d’unir leurs forces au service de nos populations.

C’est pourquoi, Me Malick SALL et ses amis, convaincus que l’intérêt supérieur de la Nation passe avant celle des groupes et des individus, ont décidé de soutenir la liste du PASTEF aux élections du 17 novembre 2024.

Me SALL et ses Amis invitent leurs militants et sympathisants, au Sénégal et dans la diaspora, à voter et faire voter la liste du PASTEF le 17 novembre 2024 pour la stabilité du pays, pour la cohésion nationale et pour l’espoir d’un Sénégal meilleur » lit-on dans le communiqué fait à Dakar, le 27 octobre 2024.