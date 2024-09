Législatives : Le Pds et l’Apr en coalition

XALIMANEWS- Pour mettre toutes les chances de leurs côtés, le Parti démocratique sénégalais et l’ancien pour la République (Apr) ont décidé d’aller ensemble aux élections. Deux délégations de haut niveau du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et de l’Alliance Pour la République (APR) se sont rencontrées ce dimanche 22 septembre 2024 à la Permanence Nationale, Oumar Lamine Badji.

« À l’issue de la rencontre et après une parfaite convergence de vue, les deux formations politiques ont acté leur volonté de mettre en place une grande coalition politique, ouverte aux alliés respectifs, et à toute formation politique qui souhaiterait la rejoindre en vue de remporter largement les élections législatives prochaines », indique un communiqué. Il précise par ailleurs que, sur proposition de la délégation de l’APR, le PDS va adhérer à l’Alliance pour la Transparence Electorale (ATEL).