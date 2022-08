En attendant la publication des résultats par la Commission nationale de recensement des votes (CNRV), les « Forces Vives du Sénégal » ont également félicité l’ensemble des acteurs politiques et invité les coalitions qui étaient en lice dimanche dernier, « à accepter les résultats provisoires qui seront prononcés par voie légale et à user des voies de recours juridictionnels le cas échéant et ce, dans le respect strict du choix des citoyens » Le Comité de médiation « Forces Vives » a réitéré, dans son communiqué, son engagement « à accompagner les acteurs politiques, la société civile et l’Etat du Sénégal pour la mise en œuvre des conclusions et recommandations issues des concertations menées au mois de juin 2022 et qui avaient pour but d’apaiser le processus électoral ayant conduit aux élections législatives du 31 juillet ».

