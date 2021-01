Donald Trump quitte la Maison Blanche par la petite porte. Il ne passera pas le pouvoir à son successeur mais il organisera une petite cérémonie d’adieu mercredi malgré tout. Un événement sera organisé à la base aérienne Joint Base Andrews dans le Maryland quelques heures avant la prise de fonction de Joe Biden. Et le mail d’invitation qu’il a envoyé a un petit goût de désespoir.

L’invitation est arrivée entre les mains des journalistes. On découvre que l’invité peut venir “avec cinq invités au maximum”. Kaitlan Collins, correspondante de CNN à la Maison Blanche, a expliqué sur Twitter que l’ancien directeur de la communication de la Maison Blanche, Anthony Scaramucci, faisait partie des gens ayant reçu l’invitation.

Anthony Scaramucci says he was invited to President Trump’s farewell ceremony Wednesday, which he takes as a sign the White House is desperate to bulk up the guest list. « Trust me, that had to be a mass email if one of them got sent to me, » he tells @InsideEdition.

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) January 18, 2021