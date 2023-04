L’accélèration de la désagrégation de son parti par le départ discret de militants fondateurs de l’APR, la dislocation de sa base affective dans le Sine, le Fouta et le Fouladou, la position d’attente de beaucoup de membres de Benno Bokk Yaakaar et le coup de massue porté ces jours-ci par l’ex Premier Ministre Idrissa Seck constituent de graves menaces au projet de troisième candidature et risquent de réduire à néant toute la stratégie de succession familiale concoctée depuis avril 2019 en vue de convaincre les Sénégalais d’accepter la troisième candidature du Président de la République, de l’élire et de lui donner l’opportunité en cours de troisième mandat de passer la main à son successeur désigné.

La constitution très médiatisée de la F24 qui rassemble plus d’une centaine de partis politiques et d’organisations de la société civile est une menace certaine à son projet supposé de troisième candidature que désormais ses ministres et les démembrements de son parti promeuvent à cors et à cris sur tous les toits.

