Pour donner l’impression de régler un problème dans ce pays, il faut se réunir en conclave et en grandes pompes.Nous avions connu les conseils des ministres décentralisés, enterrés dans l’œuf, maintenant nous sommes servis par le Conseil Présidentiel sur l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes tenu au CICAD, cette infrastructure pompeuse et sous-utilisée.Sur la forme, cette convocation de notre jeunesse était plutôt un meeting politique avec des cars venus de tous les coins et recoins du pays pour transporter des militants.Le Président s’est même vu obligé de rappeler la gravité du moment et la sacralité des lieux pour juguler sine die tout le tintamarre et le folklore politicien qui s’y déroulait.

